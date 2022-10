Dernières minutes: Diop Iseg, parrain de Fatima Zahra Diop, demande aux parents “de bien éduquer leurs enfants”

Revoila Mamadou Diop, le patron de l’Iseg. Après les épisodes du scandale Djeyna Baldé qui lui ont valu des mois de détention pour pédophilie sur une gamine de 15 ans qu’il a détournée et engrossée et ses soubresauts avec son épouse, Aïssatou Seydi, qu’elle a renvoyé du poste de DG de l’Iseg et avec qui il se bat au tribunal pour la propriété de la villa de Sacré Cœur Mermoz, “Diop Le beau” a fait sa première sortie publique.

Et c’est au cours du mariage célébré ce week-end de la journaliste Fatima Zahra Diop de la Sen TV. Parrain de la jeune journaliste, Mamadou Diop a témoigné tout le bien qu’il pense de sa protégée et fait remarquer à l’occasion qu’elle a bénéficié d’une bonne éducation. “Elle est issue d’une bonne mère qui est un exemple pour tous. Nous, dans notre famille, nous demandons tous à nos épouses de prendre exemple sur sa maman. Donc, si Fatima prend exemple sur sa maman elle sera une très bonne épouse. Parce que nous, on demande aux épouse de se soumettre à leur époux.”