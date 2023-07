La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a infirmé, ce mardi, l’ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt de Aliou Sané, Président du mouvement Y’en A Marre, informe Me Moussa Sarr avocat de ce dernier. Elle a aussitôt décerné un mandat de dépôt contre lui.

Le 28 mai dernier, pendant qu’il tentait de rallier le domicile de Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui, le vice coordonnateur de la plateforme F24 avait été arrêté. Il était poursuivi pour “participation à une manifestation non déclarée” et “trouble à l’ordre public.”

Placé en garde à vue au commissariat central de Dakar, Aliou Sané a bénéficié d’une liberté provisoire après 5 retours de parquet. Non satisfait de cette décision de remise en liberté, le procureur de la République avait saisi la Chambre d’accusation du tribunal de grande instance de Dakar pour annuler cette décision. Et c’est ce voeu du Procuereur de la Républqiue que la Chambre d’Accusation a concrétisé.

Maintenant, reste à savoir si le parquet va faire appliquer le mandat de dépot et procéder à l’arrestation de Aliou Sané. Toutefois, les avocats de ce dernier se sont concertés et ont décidé de se pouvoir devant la cour Supreme pour faire casser la décision. Il appartiendra aux juges de cette ultime chambre judiciaire de décider du sort de Aliou Sané dont le tort n’a été que de se rendre au domicile de Ousmane Sonko, l’opposant n°1 du président Macky Sall alors barricadé chez lui et contraint à un régime de résidence surveillée qui n’a été motivée par aucune base légale.