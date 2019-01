Le différend qui oppose le promoteur culturel, Guin Thieuss, à la famille de Thione Seck est loin de connaître son épilogue. En effet, après avoir fait face à Thione hier à la Division des investigations criminelles (Dic) hier, le promoteur culturel est actuellement en confrontation avec Wally Seck à la Dic.

Pour rappel, la Division des investigations criminelles (Dic) a été saisie par Guin Thieuss, de son vrai nom Mamadou Kamité, ex-animateur de la Rts, qui reproche à Madiop Fall et Edmond Benoît Sadio de l’avoir utilisé dans un trafic de visa. Pire, il leur reproche de s’être allié avec Thione Seck, Wally Seck et Aziza, pour lui vendre une même date au Canada et au Texas.

Entendu par les enquêteurs, Guin Thieuss a tout étalé aux limiers. Selon les échos, des membres de la famille Seck et d’autres personnes citées vont bientôt recevoir une convocation.

D’ailleurs, des sources renseignent que la Dic a fait deux procès verbaux concernant cette affaire Guin Thieuss a été entendu par les enquêteurs de la Dic, après avoir introduit une plainte le 24 juillet passé, avec comme objet: « Plainte et dénonciation pour les faits d’association de malfaiteurs, escroquerie, abus de confiance, trafic, complicité de ces chefs et diffamation, contre Madiop Fall du label Thiossane production ».

Présentement, comme le renseigne sunubuzzsn, le chanteur Wally Seck est en plein confrontation avec Guin Thieuss, ancien animateur de la RTS 1.