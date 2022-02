Dernière minute – Barrage Sénégal vs Egypte : La FIFA vient de rendre son verdict

Il y a quelques jours, la Fédération égyptienne de football avait saisit la FIFA pour demander le report de 24 heures du match retour entre le Sénégal et l’Egypte, prévu à Dakar le 28 février. finalement, l’instance dirigeante du football mondial a donné une réponse favorable aux Egyptiens.

La FIFA vient de rendre son verdict. D'après le site égyptien « akhbarelyom », la FIFA a décidé de donner suite favorable à la requête portée par les égyptiens, contestant la date retenue pour le match retour contre le Sénégal, à Dakar.

Prévue initialement pour 28 mars, la seconde manche aurait lieu finalement le 29 ou le 30 du même mois.

On note que la FIFA a supprimé de son site officiel les désignations initiales pour les barrages du Mondial 2022 de la Zone Afrique. On attend aussi d’autres changements après les requêtes de la Tunisie et de l’Algérie.