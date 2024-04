Dépigmentation des parties intimes et des lèvres : une tendance dangereuse observée au Sénégal

Avoir les lèvres roses est une nouvelle tendance. Elle se généralise chez les hommes et les femmes. Cette dépigmentation expose aux risques comme le développement des cancers. Il en est de même pour la dépigmentation des parties intimes.

Une tendance dangereuse. La dépigmentation des lèvres et des parties comme la peau entraient des complications cutanées pouvant décompenser en cancers. Les lèvres qui constituent la muqueuse buccale qui sont localisées dans une zone photo exposée, vont avoir les mêmes conséquences que la dépigmentation de la peau. « Nous recevons chaque jour des cas de cancers localisés au niveau de la lèvre surtout chez les jeunes garçons où le phénomène est devenu une tendance chez ces ados. Il faut savoir que ce soit les derma-corticoïdes ou l’hydroquinone, ce sont des produits très dangereux pour la peau. Donc, imaginez qu’on les applique sur des lèvres, une partie sensible ou sur une partie intime, c’est la catastrophe » a averti docteur Awa Fall Guèye dermatologue à Dalal Jamm.

Aujourd’hui, les gens vendent des produits dits spéciaux pour la dépigmentation des lèvres, se désole-t-elle en mesurant les conséquences qui peuvent en découler. « Nous sommes en train de préparer une étude pour avoir des chiffres sur cette nouvelle tendance dépigmentations des lèvres ou des parties intimes et nous allons publier les chiffres. C’est énorme » dit-elle.

Les hommes s’en mêlent

Le dermatologue attire l’attention des populations sur la dépigmentation chez les hommes. « Nous notons de plus en plus aussi des hommes qui viennent consulter à l’hôpital parce qu’ils ont des complications à cause d’un produit qu’ils utilisent pour rendre sa peau plus claire. Et, j’avoue que certains le font à dessein peut-être c’est pour avoir une peau plus claire pouvoir courtiser les filles par contre d’autres utilisent des savons qui rendent leur éclaircissante sans le savoir. Il s’agit par exemple des savons à base de carotte », a révélé la praticienne.

Ces savons…

Par ailleurs, une étude qui cherche à déterminer le lait de corps ou le savon que les patients utilisent quotidiennement a révélé avec grande surprise que beaucoup d’hommes font recours au savon carotte ou au savon à base de citron. « Ce sont des produits dépigmentants parce que ce sont des acides de fruits. Donc les hommes qui se dépigmentent sans le savoir. C’est une occasion de leur dire que certains savons qu’on trouve dans les toilettes sont des produits dépigmentants. Ce ne sont pas des savons utilisés pour le grand public. Souvent ce sont des savons que les femmes utilisent pour éclaircir leur peau. Ce sont des produits dépigmentants qui contiennent des dérivées mercurielles. Et lorsqu’on les met sous la douche, on expose même les enfants qui vont dans la douche pour utiliser ces produits » informe-t-elle.