Département de Vélingara : Immersion au cœur de la communauté catholique des peuls de Pakour dans la région de Kolda

Ces peuls portent les noms connus des musulmans : Boiro, Balde, Kande, Gano, Diallo, Diao, Sabaly. Une vraie mosaïque culturelle et religieuse dans un contexte de grande tolérance religieuse et de dialogue des religions du terroir -islamo-chrétien. C’est aussi cela le Sénégal même si des mutations discrètes laissent penser que ce dialogue et cette tolérance subissent les contrecoups à évaluer avec finesses.

Les peuls, un groupe éthique fascinant qui est à la fois hébreux, chrétien, musulman, animiste. Un vrai arc-en-ciel culturel, géographique, religieux qui ceinture l’Afrique même si les Peuls contrairement à des préjugés tenaces ne font pas parties des 10 langues parlées en Afrique. En effet c’est plutôt l’Arabe (plus de 150 millions de locuteurs) suivi du Kiswahili (plus de 100 millions), l’Amharique (entre 28 et 50 millions), le Haoussa (entre 18 et 50 millions), le Yorouba (30 millions), l’Oromo (25 millions) et l’Ibo (24 millions), etc. Les peuls sont au-delà de la 10ieme.place même s’il faut noter son niveau de pénétration et son extension internationales.