Corps calciné à Kaolack : 11 personnes arrêtées, l’identité des deux meneurs dévoilée

D’après Seneweb qui détient de nouvelles informations exclusives sur l’enquête ouverte suite à l’exhumation du corps d’un présumé homosexuel qui a ensuite été brûlé. Selon nos sources, 11 suspects sont en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Kaolack.

Suite à l’autosaisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kaolack, les enquêteurs du commissariat central ont visionné des vidéos de la scène d’horreur et effectué des investigations pour identifier formellement des auteurs.

6 suspects arrêtés hier lundi

Les premières têtes ont commencé à tomber, avec l’interpellation de quatre suspects, hier. Deux autres mis en cause seront aussi arrêtés le même jour. Au total, six personnes sont placées en garde à vue.

5 autres mis en cause arrêtés ce mardi

La poursuite des investigations a permis aux limiers de Kaolack de mettre la main sur cinq autres personnes impliquées dans cette affaire sensible, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

11 présumés auteurs placés en garde à vue

Au total, onze suspects sont actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Kaolack pour association de malfaiteurs, profanation d’un lieu de culte, destruction de biens appartenant à autrui, incendie volontaire, actes de vandalisme […].

La police est actuellement aux trousses de deux instigateurs de l’incinération du corps de C. Fall. Il s’agit du jeune qui tirait la dépouille de la tombe. Il a été identifié par les enquêteurs sur les vidéos.

Le second instigateur a déclaré dans un entretien avec un site d’informations générales basé à Dakar qu’il avait acheté de l’essence pour l’incinération du corps du présumé homosexuel. Il a été également identifié et est activement recherché, d’après nos sources.

Un avis de recherche et d’interpellation a été lancé contre ces deux fugitifs pour les empêcher de quitter le territoire national.

Interrogées par les enquêteurs, les 11 personnes interpellées ont tenté de nier leur implication dans l’incinération du corps sans vie. Mais elles ont été confondues par certains éléments du dossier.

Rappelons que deux individus ont été interpellés dans la nuit du vendredi dernier, lors de l’attaque du domicile du défunt C. Fall. Ils ont été mis aux arrêts avant que le corps de feu C. Fall ne soit exhumé et brûlé.

Plusieurs dégâts ont été enregistrés après l’incendie volontaire provoqué par des jeunes au quartier Ndangane pour s’opposer à l’enterrement du jeune homme dans la cour du domicile familial.

Les deux hommes interpellés ont été déférés au tribunal de grande instance pour incendie volontaire et destruction de biens appartenant à autrui. Ils ont fait l’objet d’un retour de parquet ce mardi.

Au total, 13 personnes ont été arrêtées dans l’affaire C. Fall : 11 pour incinération du cadavre et deux pour l’attaque du domicile du défunt.