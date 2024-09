Le départ d’Aliou Cissé du poste de sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal pourrait être imminent. Une source fiable indique que le ministère des Sports aurait déjà entériné cette décision, bien que la Fédération sénégalaise de football (FSF) ne l’ait pas encore officialisée.

La FSF aurait transmis une demande de prolongation de contrat pour Cissé, mais celle-ci resterait ignorée par le ministère. Le gouvernement évoquerait une pression sociale liée à la perte de popularité de Cissé depuis la CAN 2023.

Bien informée de la position de l’État, la FSF aurait choisi de ne pas rendre publique cette décision pour l’instant. Elle tenterait de prolonger le contrat de Cissé jusqu’à la CAN 2025, bien que l’État finance son salaire et semble déterminé à mettre fin à ses fonctions.

Dans le cadre de la succession de Cissé, plusieurs noms circuleraient déjà, notamment celui de Pape Thiaw, actuellement adjoint, ainsi que ceux d’Habib Bèye et Oumar Daf. Ces discussions interviennent alors que la liste des joueurs sénégalais pour les prochains matchs contre le Malawi devrait être annoncée prochainement. La sélection affrontera le Malawi les 11 et 15 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.