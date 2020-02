Démarrage du Ter : Abdou Ndéné Sall confirme l’ambassadeur de France

Après la sortie de l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, dans l’émission le «Grand jury» de la Rfm, où il a fait savoir que l’exploitation commerciale du Ter ne pourra pas démarrer en avril prochain, on note une première réaction, du côté des autorités sénégalaises.

Selon le directeur général de la Société nationale de gestion du Train express régional (Senter), il n’y a aucune contradiction par rapport à cette déclaration et celle donnée auparavant par le gouvernement.

«Le président a toujours dit que le Ter va commencer lorsque les travaux seront terminés totalement. Et que tous les tests de conformité, de sécurité et de sûreté seront faits. Après, nous allons avoir l’autorisation de mise en exploitation commerciale pour démarrer», a déclaré Abdou Ndéné Sall sur Rfm.

D’après le patron de Senter, ce permis sera délivré d’ici deux à trois mois.

«C’est un test que nous allons faire ; c’est un examen. Et tant qu’il n’est pas concluant, nous n’allons pas démarrer le Ter. Le 4 avril, nous allons entamer. Ils vont se dérouler sur deux à trois mois».