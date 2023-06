Manifestations, suspension du TER : Abdou Ndéné Sall estime que les pertes dépassent les 240 millions...

En raison des protestations liées à la condamnation d’Ousmane SONKO dans le procès Sweet Beauty, le train express régional (TER) est bloqué depuis le jeudi 1er juin. Il a repris service lundi dernier. Les pertes économiques de ces quatre jours sont considérables, selon Abdou Ndéné SALL, Directeur général de la TER National Wealth Management Corporation.

Le TER accueille en moyenne 75 000 personnes par jour. Cela génère environ 60 millions de rentrées journalières, ou 240 millions au cours de ces quatre jours d’arrêt de la circulation, calculé par l’Observateur Abdou Ndéné SALL, Directeur Général de la TER National Wealth Management Society.

En plus de cette perte de revenus, les protestataires ont endommagé la station de Rufisque. Le coût est compris entre 50 et 60 millions de FCFA. Le toit s’est enflammé et les murs sont carbonisés.

D’après Abdou Ndéné SALL, la rénovation ne coûtera rien à l’État sénégalais. L’assurance en paie le prix.

Des manifestations ont éclaté à Dakar le 31 mai à la suite de la condamnation du célèbre leader de l’opposition par le tribunal pénal Ousmane Sonko, deux ans d’emprisonnement pour corruption de jeunes, compromettant ses chances de se présenter à la présidence l’année prochaine.