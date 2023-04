Décès du journaliste Mame Less Camara : Macky Sall pleure “un seigneur de la plume”

Dans un message publié sur son compte twitter, il salue “la mémoire d’un seigneur de la plume et du verbe, un homme bon, intègre et généreux.”

Témoignant des qualités professionnelles de l’homme, le chef de l’Etat, fait remarquer qu’un “modèle pour des générations de journalistes” s’en est allé.

“C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de Mame Less Camara, Journaliste, enseignant-formateur. Grand éditorialiste et chroniqueur, Mame Less a été un modèle pour des générations de journalistes“, a-t-il écrit.