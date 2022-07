Décès de François Mankabou : Le Procureur charge le défunt et soutient qu’il a “violemment cogné” le mur lors de sa détention

Le procureur de la République a fait face à la presse ce jeudi pour s’exprimer sur le décès de François Mancabou. A en croire Amady Diouf, cet ancien corps du corps de Cheikh Tidiane Gadio, et supposé être un des éléments de la « Force spéciale » a violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de détention.

D’emblée M. Diouf a rappelé que Mancabou a été interpellé dans le cadre de l’enquête conduite par la sureté urbaine pour des faits « d’actes de terrorisme et d’atteinte à la sureté de l’Etat ». Il a été arrêté le 17 juin à 7 heures à son domicile. Une arme à feu de typer walter calibre 22 avec des minutions ont été découvert sur lui.

D’après le procureur, le rôle de Mancabou dans cette dite de la Force spéciale est de « développer des stratégies d’attaque et de harcèlement contre les forces de sécurité lors des manifestations qui étaient envisagées à l’époque ».

Concernant l’arme à feu, il a soutenu que le défunt ne disposait pas d’une autorisation régulière, car de dont il détenait était frappée de caducité depuis 15 ans. Il a noté que les 10 autres mis en cause ont été déférés et inculpés sur la base de charge réelle de « complot contre l’autorité de l’Etat, d’association de malfaiteur, détention d’armes en rapport avec une entreprise terroriste, financement du terrorisme.. ».

Si François Mancabou n’a ni été inculpé ni déféré, Amady Diouf a fait savoir que son état de santé ne le permettait pas.

Le procureur qui faisait face à la presse, a déclaré que « contrairement aux autres suspects qui avaient gardé le calme et la sérénité durant la phase de garde à vue, M. Mancabou a violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de détentions sans qu’ils ne sachent réellement ses motivations profondes ».

« A ce propos, je dois dire que les enquêteurs disposent d’images vidéo de 13 minutes qui seront versées dans la poursuites…. Aussitôt informé du décès de Mancabou, j’ai donné des instructions à la Division des investigations criminelles d’ouvrir une enquête diligente, exhaustive et rigoureuse afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du décès. Dans cette perspective, je dois vous annoncer qu’une autopsie a été ordonnée par le ministère public », a-t-il informé.

Pour rappel, l’hôpital Principal de Dakar où le défunt était interné, a évoqué une « mort accidentelle ». Alors que la famille du défunt conteste et soutient qu’il a été « torturé » et « brutalisé » par la police.