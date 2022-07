En marge du point de presse de l’administration pénitentiaire qui s’est tenu tout à l’heure, Abdou Karim Guéye plus connu sous le nom de Karim Xrum Xakk a tenu à donner son avis sur la disparition de Pape Mamadou Seck. Pour rappel, Pape Mamadou Seck est accusé de faire partie des “forces spéciales”. Il a été arrêté ce 17 juin lors des manifestations de Yewi Askan Wi avec 12 autres personnes dont le “Vieux gradé” ou François Mancabou, ainsi que le compagnon de Karim Xrum Xakk Bayna Guéye.

Karim Guéye, insatisfait de la déclaration du Colonel Bocandé lors de son point de presse, il a fait à son tour face à la presse pour dénoncer la “disparition” de Pape Mamadou Seck, ainsi que la mort du “Vieux gradé”.

Selon Karim Xrum Xakk: “Pape Mamadou Seck est un homme responsable et respectable avec deux épouses et des enfants. C’est le cas aussi de François Mancabou qui était responsable et respectable. Donc nous demandons à Macky, Antoine Dione et le Général Moussa Fall de nous dire où se trouve Pape Mamadou Seck“.

“Nous sommes prêt à donner nos vies pour défendre nos compatriotes, et nous exigeons la vérité, et rien que la vérité“.