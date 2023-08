“101 jours de détention arbitraire à la date du 24 Août 2023 coïncidant à 03 mois depuis que je suis placée sous mandat de dépôt. Je ne suis toujours pas auditionnée sur le fond du dossier.

La date du 19 juillet 2023 avait été retenue par le juge du 2ème Cabinet en charge de mon dossier, cependant le jour de l’audition, il signale à mon avocat qu’il a tout bonnement annulé et sans donner de motif.

La demande de ma mise en liberté provisoire introduite a été rejetée.

Pour rappel, le procureur de la République par le biais de la sureté urbaine s’est autosaisi de l’article L 139 du code pénal pour porter plainte contre moi (Maty SARR NIANG). Il (Abdou Karim DIOP) m’accuse d’appel à l’insurrection, atteinte à la sécurité publique, incitation à la haine, outrage à magistrat, diffusion de fausses nouvelles, exercice illégale d’une fonction autorisée. la liste est exhaustive…

Mon seul tort a été de dénoncer l’injustice qui sévit dans mon pays avec des arrestations politiques qui est pire qu’une chasse à l’homme avec plus de 1000 détenues politiques).

Mon seul tort a été de refuser d’être neutre face aux magouilles politico judiciaires contre la personne d’Ousmane SONKO Chef de l’opposition sénégalaise.

Je ne regrette absolument rien du tout et je vais continuer à endurer et de la plus belle des manières. Il ne m’arrivera que ce qu’Allah SWT aura prescrit pour moi (mon sort).

La Victoire est proche et j’y crois fermement donc maintien REK!!!”

Maty SARR NIANG