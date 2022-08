La SEN’EAU, via un communiqué parvenu à notre rédaction, informe de perturbations dans la fourniture d’eau, ce samedi 27 août.

Les zones concernées sont : Louga, Thiès, Mbour, Joal, Dakar et sa banlieue. À Dakar, les perturbations seront plus accentuées dans les localités des Almadies, Yoff et Ngor, situées au bout du réseau, précise SEN’EAU.

La société a énoncé les causes de ces prochaines perturbations dans le communiqué que nous publions in extenso.