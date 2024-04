D2 Féminine Maroc – J23 : Fatou Bintou Touré marque un but et offre une passe décisive lors de la victoire de Borj Guelmim contre Naja Souss d’Agadir (3-0)

Le Borj Guelmim de Fatou Bintou Touré a enregistré une victoire ce week-end. En effet, les coéquipières de l’ancienne joueuse du Casa-Sports ont remporté la victoire à l’extérieur contre Naja Souss ce dimanche 21 avril sur le score de 3 buts à 0, lors de la 23e journée du championnat de deuxième division féminine du Maroc.

Grâce à ce nouveau succès, la formation de la jeune sénégalaise connue sous le nom de « Messi » a effectué l’une des bonnes opérations du weekend, ce qui a permis de consolider sa troisième place après 23 matchs. Fatou Bintou Touré, connue sous le nom de « Messi », s’est distinguée lors de cette rencontre en inscrivant un but et en fournissant une passe décisive.

Elle compte désormais 3 buts et 11 passes décisives en 23 matchs. Le weekend prochain, F.B.Touré et Borj Guelmim croiseront Taroudane lors de la 24e journée. Il ne reste plus que 3 journées avant la fin du championnat.