Crise politique en France : le Premier ministre Sébastien Lecornu démissionne

La crise politique s’accentue en France. En moins d’un an, trois Premiers ministres ont été nommés. Ce lundi matin, le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui avait présenté une partie de son nouveau gouvernement la veille au soir, a remis sa démission à Emmanuel Macron. Le président de la République l’a acceptée au lendemain de la publication de la liste de son équipe.

Nommé le 9 septembre, Sébastien Lecornu faisait déjà face à de vives critiques, tant de l’opposition que de la droite, après avoir dévoilé dimanche 5 octobre une composition gouvernementale jugée trop proche de la précédente. Il devait prononcer ce mardi sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, un rendez-vous qui n’aura finalement pas lieu.

La présidente du groupe La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, a dénoncé « trois Premiers ministres défaits en moins d’un an » et lancé : « Le compte à rebours est lancé. Macron doit partir », a-t-elle écrit sur X. Jean-Luc Mélenchon a, de son côté, demandé « l’examen immédiat » de la motion de destitution du chef de l’État.

Du côté du Rassemblement national, son président Jordan Bardella a réclamé, lundi, la dissolution de l’Assemblée nationale : « Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré à son arrivée au siège de son parti.

La veille, Sébastien Lecornu avait présenté un gouvernement largement calqué sur le précédent, avec peu de changements notables, maintenant le statu quo dans les principaux ministères. Un choix qui avait provoqué la colère des oppositions et accéléré sa chute.