Scandale à Air Sénégal : des agents accusés d’avoir détourné plus de 40 millions F CFA

L’affaire fait l’effet d’un séisme dans la compagnie nationale. Selon un audit interne transmis au directeur général, Tidiane Ndiaye, Air Sénégal serait minée par de graves irrégularités dans la gestion des billets et la collecte des recettes. Des pratiques qui, selon L’Observateur, auraient causé un préjudice de plusieurs dizaines de millions de francs CFA.

Un premier rapport couvrant la période de janvier à septembre 2024 avait déjà pointé 18 employés : 13 ont choisi le règlement à l’amiable en s’engageant à rembourser près de 19,5 millions de francs CFA, tandis que 5 autres, dont deux délégués du personnel, rejettent les 8 millions réclamés.

L’élargissement de l’audit aux exercices 2022 et 2023 a porté le préjudice à 40,6 millions de francs CFA. Les auditeurs décrivent un schéma inquiétant : absence de collecte de pénalités, manipulations suspectes des données de réservation et modifications manuelles de montants et de codes censés être générés automatiquement par le système de billetterie.

Tout laisse penser à l’existence d’un réseau interne organisé. Mais les fraudeurs présumés auraient ignoré que, depuis 2021, la plateforme d’Air Sénégal est interconnectée à Amadeus, l’outil international de traçabilité des opérations.

Le rapport, jugé accablant, recommande à la direction générale de sévir et de renforcer la sécurité des ventes afin de stopper l’hémorragie.