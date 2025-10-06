Enquête sur les violences politiques de de 2021-2024: 5 familles de victimes convoquées ce lundi

L’enquête sur les violences politiques survenues entre 2021 et 2024, ayant causé près de 80 morts et de nombreux blessés à travers le pays, se poursuit. Selon les informations de Seneweb, les enquêteurs chargés du dossier vont entendre, ce lundi, cinq familles de victimes décédées.

Parmi les parties civiles convoquées figurent Issa Sarr, père de Bassirou (victime), Mor Ndiaye, père d’Assane (victime), Astou Ndiaye, mère d’Idrissa Ouédraogo (victime), Adja Ndella Faye, mère d’Abdoulaye (victime), ainsi qu’Aminata Ndiaye, présidente de l’association des familles de victimes décédées et sœur de Cheikhouna Ndiaye (victime).

Plusieurs plaignants, dont Pape Abdoulaye Touré, ont déjà été entendus vendredi dernier au quartier général, installé à la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane. Ces derniers se sont constitués parties civiles dans cette procédure en cours.