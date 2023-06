Crise politico judiciaire au Sénégal : La condamnation de Ousmane SONKO par la chambre criminelle avec ces lots de conséquences continue de faire des indignations dans le monde.

C’est le tour du rappeur Franco-Sénégalais Simon Kouka de lancer des piques depuis Paris. Reçus dans l’émission les couleurs tropicales de Claudy Siar sur RFI que le membre du mouvement Y’EN A MARRE s’est indigné de la situation politico-judiciaire du Sénégal. Dakar et certaines localités du pays ont connu des heurts à la suite de la condamnation de Ousmane SONKO Président du Parti PASTEF les patriotes par la chambre criminelle dans l’affaire du salon de massage sweet beauté où le leader de l’opposition Sénégalaise a été accusé de viol par une masseuse du nom de Adji Raby SARR.

Visage fermé, sous le regard crispé de Claudy Siar, Simon parle en ces termes “Loin de mon pays le Sénégal, j’ai le cœur meurtri. D’ici, je ressens la douleur que nos pères, mères, frères et sœurs crie. Nos jeunes meurent en toute impunité. Apprentis comploteurs, n’avez-vous pas un sentiment de culpabilité. C’est le cœur lourd que je clame haut au Sénégal on tue sa jeunesse.”

Pour le rappeur, la jeunesse Sénégalaise souffre de la maltraitance. “On l’a malmène, on l’a maltraite, on fait entrave à sa vie. Les forces de l’ordre accompagnées de civils armés tirent sur la foule. Utilisent les jeunes comme bouclier avant de faire pleuvoir les douilles” (tire de grenades lacrymogènes).

“Ma plume délivre des mots qui affichent cette impunité qui fait rage chez moi et que notre l’État utilise avec ingéniosité.’’

Qui sera responsable de tous ces morts laissés sur le bas-côté de l’insouciance sans remord ? S’interroge – t -il.

Le rappeur Franco-Sénégalais rejette le verdict de la chambre criminelle en précisant qu’il s’agit d’un verdict visant à éliminer un homme politique.

D’après lui, ”un opposant politique aimé de son peuple a été accusé de viol, reconnu non coupable on le condamne quand-même pour corruption de la jeunesse je dis lol.”

”Les germes de l’insouciance font pleuvoir un jugement inédit, jamais vu auparavant, sentence prononcée à crédit, il fallait coûte que coûte éliminer un adversaire politique”.

Sans doute, Simon Kouka regrette la colère et la haine qui sévissent sur le terrain politique. ”Quand la colère gangrène les cœurs, c’est la danse des pensées plus que chaotique. On aime ce pays. On ne se laissera pas faire. Dites aux politique véreux partisans de la haine d’aller apprendre à se taire. Pour lui, face à cette situation le silence de tout porteur de voie serait un silence coupable.’’

“Il y a des heures pour tout artiste devenir silencieux, c’est être criminel. On est complice du système, quand on le laisse dérouler des actes irrationnels.”

“Se lever, écrire, faire bloc, en parler devient vital surtout quand on voit nos mamans se faire brutal”.

Je ne suis pas adepte de la violence qui anime nos jeunes mais je l’a comprend.

‘’Mon bonheur à moi, c’est de savoir les fossoyeurs de la démocratie pas content. Je suis déçu, meurtri, plus que dégoûté, j’ai l’impression que la quasi-totalité de nos dirigeants se sont laissés envoûtés par les biens matériels, les privilèges et autres postes pour partager les biens de ce pays entre potes. Mais sachez que l’engagement qui anime les cœurs viendra à bout de cette soif de pouvoir et de cette arrogance à laquelle vous avez pris goût.

Forte pensée et de prière pour toutes ces âmes qui nous ont quitté arraché à la vie par des bourreaux avares d’équité. Mes pensées vont à leur famille à leurs amis et proches.

“A ceux qui laissent faire quand on assassine la jeunesse, le soleil ne connais pas l’utilité d’une torche ; demain, il fera jour. Conclut-il dans un ton attristé”.

Souveibou SAGNA