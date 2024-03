Crise politico-institutionnelle: Seul le Conseil constitutionnel détient la solution mais…..

IL est possible de sortir grandi, plus fort, plus uni de cette crise politico-institutionnelle si et seulement si les sept sages restent sages jusqu’au bout de l’épreuve, en mettant le pays, la paix et la cohésion sociale au dessus de toutes autres considérations, , autrement dit s’ils restent sourds à toutes les clameurs de l’intérieur comme de l’extérieur, refusent de succomber à toutes formes de pressions ou l’émotion. Ce sont des êtres d’exception dans leur art, mais pas exceptionnels car comme tius les humains ils sont tenaillés par sentiments et passions.

Un survol de l’histoire politique des pays Africains révèle que beaucoup de pays ont brûlé en Afrique suite à des Elections et au cœur de ces tragédies, sont souvent empêtrés les organes constitutionnels (cours ou Conseils) chargés de superviser les Elections et de proclamer les Résultats définitifs. La liste est longue, Togo, Bénin, Centre Afrique, Côte d’ivoire, Gabon, RDC, Congo Brazza, Tchad, Zimbabwé, Kénya, Rca, etc… et partout parmi les causes, les décisions du juge constitutionnel, succombant parfois à l’émotion, à la passion, à la pression populiste de la rue, ou autoritariste des Pouvoirs en place, au détriment de la raison, du Droit ou du bon sens.

Aujourd’hui notre pays est sous les rampes du fait qu’il traverse une double transition importante, à la fois politique et Démocratique mais surtout économique et le tout dans un contexte géopolitique sous régional lourd de menaces et de périls, de géostratégie internationale du « butin ».

Dés lors notre Conseil est à l’épreuve. Même si tout le monde a salué le courage et la sagesse du Conseil Constitutionnel annulant le projet de loi constitutionnelle modifiant l’Article 31 de la Constitution dans le sens de proroger le mandat présidentiel, après le Decret présidentiel annulant la convocation initiale du collège électoral et ceci pour non-conformité à la Constitution ( Art 27 et 103), il lui reste une autre paire de manches à jouer. Celle du réaménagement du calendrier électoral, jugé comme opportunité par tous ceux qui par des Arguments solides, se plaignaient déjà de la manière dont le juge constitutionnel avait traité leurs dossiers.

Ainsi prenant en compte, le contexte particulier, de crise interne aigue et sous régional décrit plus haut et dans lequel notre pays organise cette élection, la tension pré-électorale née du parrainage, les supputations relatives à la double nationalité de certains candidats retenus par le Conseil, un dialogue national a été convoqué à cet effet et a donné des indications consensuelles allant dans le sens de préservation des intérêts des différentes parties.

Alors même si les propositions de sortie de cette grande concertation enjambent de très peu l’échéance du 2 Avril prescrite dans la Constitution à mon humble avis l’intérêt supérieur du pays (ici préservation de la paix civile et de la cohésion nationale) reste au dessus de toute constitution, mais surtout au dessus d’un écart observé de délais de quelques mois par rapport aux prescriptions constitutionnelles. L’équation ou la dialectique entre légitimité et légalité, s’impose à vous sages dans le cas de figure actuel du pays, et de votre délibéré de l’heure qui requiert sagesse, sérénité, lucidité et courage dans ce climat de charivari, de clameur des sirènes de médisances qui fusent de partout, dépendra le sort du Sénégal de Demain.. IL ne faudrait surtout pas oublier que toute légalité ( la Constitution, les lois organiques, les lois ordinaires et règlements) tire sa substance, sa force de la légitimité ou onction populaire ou majoritaire.

En outre le compromis issu des concertations ou Dialogue national au-delà de la couverture de légitimité recherchée et revêtue, à l’avantage de réconcilier les positions en prenant en compte les préoccupations des parties qui s’affrontaient sur des principes apparemment mais pas forcément antagoniques, «continuité du processus ejctoral » et « réparation d’éventuels préjudices» conformément à la loi. La démarche semble illustrer ce que les conseillers judiciaires conseillent à leurs clients : Mieux vaut un compromis boiteux qu’un mauvais procès. La même posture est attendue de notre juge constitutionnel : la recherche d’un compromis institutionnel.

Que le Tout Puissant vous éclaire nos 7 sages, les assiste dans le dilemme Cornélien qui est le leur et qui nous étreint tous pour que tous fassent le pas décisif vers des Elections justes, apaisées, libres et transparentes, consolidant la spécificité Sénégalaise.

Walmmaakh Ndiaye

Enseignant à la Retraite, officier ordre National du Mérite