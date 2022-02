A l’entrée du garage Dakar de Thiès, Bouba Dieng est assis sur un banc. L’air pensif, le visage pâle, il sirote son café Touba tout en jetant son regard sur la route nationale où des véhicules sont bloqués par les embouteillages. En face de lui, beaucoup de camions sont garés et couverts de poussière. Ils sont immobilisés depuis le jour de la fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali.

Une sanction décidée par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre le Mali suite au coup d’Etat du mois d’août 2020. Une rupture qui est en train de ruiner les transporteurs et exportateurs du Sénégal. A Thiès, les acteurs du transport ne savent plus à quel saint se vouer. Ces Sénégalais qui n’ont que le transport pour survivre et subvenir aux besoins de leurs familles sont perdus. Ils souffrent de la fermeture des frontières du Sénégal avec le Mali.

Face à cette situation, les exportateurs sénégalais et les transporteurs routiers du Sénégal et du Mali se sont réunis hier à Thiès pour manifester leurs indignations et montrer une situation difficile dans laquelle ils se trouvent depuis la fermeture des frontières. Selon leur porte-parole