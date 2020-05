Covid-19 au Sénégal: Le nombre de guéris dépasse le nombre de patients sous traitement

Après un peu plus d’un mois d’explosion des nouveaux cas de coronavirus au Sénégal, le nombre de patients déclarés guéris vient de dépasser une nouvelle fois celui des cas actifs sous traitement. Avec 3161 cas positifs depuis le début de l’épidémie, le Sénégal compte à ce jour, 26 mai 2020, 1565 guéris et 1559 patients sous traitement.

Une tendance qu’on n’avait plus revu depuis le 23 avril. Le Sénégal comptait alors 479 cas confirmés dont 257 guéris, 215 sous traitement, 6 décès et 1 évacué. Le lendemain 24 avril, la courbe des nouveaux cas a commencé son ascension fulgurante avec 66 nouvelles contaminations, 262 guéris et 276 sous traitement.

À signaler qu’il y a à peine 10 jours, le 17 mai, le nombre de cas sous traitement était estimé à 1481 alors que le nombre de guéris peinait à atteindre la barre du millier (973) soit une différence de 508 patients.