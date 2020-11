COVID-19 et ouverture des classes : l’ appuie de l’UNICEF au Ministère de l’Education Nationale pour une meilleure rentrée scolaire

Selon toujours le document, pendant les 8 mois qui se sont écoulés depuis la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires (hormis la reprise partielle pour les élèves des classes d’examen intervenue au mois de juin), l’UNICEF a travaillé étroitement avec le Ministère de l’Education Nationale pour permettre le déploiement et l’extension des solutions d’apprentissage à distance visant à assurer la continuité pédagogique du plus grand nombre d’élèves – particulièrement les enfants les plus vulnérables et les plus affectés par la fracture numérique – , dans le cadre du dispositif national « Apprendre à la Maison ».

A ce titre, l’UNICEF a permis notamment la mise en place d’un programme national d’enseignement par la radio, en collaboration avec le réseau national des radios communautaires (URAC), au bénéfice d’environ 1 million d’enfants, la reproduction de cahiers d’exercices et l’organisation de cours de soutien pendant les vacances au bénéfice de plus de 200,000 élèves, ainsi que l’accompagnement et la dotation de 360 élèves handicapés et de 275 élèves maitres en matériels technologiques adaptés.

Mme Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF, a souligné les enjeux de la relance des services sociaux de base, du renforcement et de la diversification des dispositifs d’apprentissage à distance, et de la préservation du capital humain indispensable au développement du Sénégal.