Covid-19: Macky en discussion avec Macron pour l’harmonisation des stratégies

Le Président de la République Macky Sall veut harmoniser les plans d’actions du Sénégal avec celles de la France dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. C’est sur sa page tweeter qu’il a donné cette information.



« J’ai également eu un échange fructueux avec le Président Emmanuel Macron. Nous sommes convenus d’harmoniser nos plan de lutte contre la Covid-19 et surtout d’étudier les moyens de résilience économique et sociale de l’Afrique face à la pandémie et à ses effets sur le plan structurel », a tweeté le Président de la République.

A rappeler que ce tweet survient quelques jours après le tweet polémique du Président Macron sur sa volonté d’aider l’Afrique face à cette pandémie de la Covid-19.

