Covid-19 : Le Sénégal dispose de 681 lits

La capacité litière totale des hôpitaux sénégalais dans le cadre de la prise en charge du Covid-19, s’est élargie à 681 lits.

« Au niveau national, nous avons 681 lits disponibles. Aujourd’hui, 450 lits sont occupés, soit un taux d’occupation de 62,5% . Nous disposons donc d’une réserve de 231 lits », a révélé, dans L’Observateur, Amad Diouf, directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance au ministère de la santé.

Il ajoute : « Dans les prochains 15 jours, nous avons une prévision de 221 lits supplémentaires dont 119 à Dakar et 122 dans les régions. Au niveau des structures spécialisées, nous prévoyons 480 lits supplémentaires dans les prochains 15 jours. Ce qui veut dire, d’ici deux semaines, on peut avoir 701 lits. En résumé, 681 lits disponibles et 701 à libérer dans 15 jours. »