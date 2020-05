Coronavirus au Sénégal : 91 nouveaux tests positifs et 4 cas graves en réanimation

Même nombre de cas positifs de Covid-19 que ceux enregistrés hier vendredi. Ce samedi 2 mai, le Sénégal a également détecté 91 malades de coronavirus. Selon la Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui a procédé à la lecture du communiqué numéro 62 du ministère de la Santé et de l’Action, un taux de positivité de 7,64 a été noté. Indiquant ainsi que 1190 tests sont effectués à cet effet.

Toujours, sur le point de la situation de la pandémie du jour, les résultats des examens virologiques ont montré qu’il s’agit de 87 cas contacts suivis par les services du ministère et de 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Médine (1 cas), Rufisque (1), Mbacké (1) et Touba (1).

Le nombre de cas graves passe de 2 à 4

Il s’y ajoute que 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann et de l’hôpital Principal de Dakar.

Cependant, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a informé que 12 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs. Donc, ils sont déclarés guéris et vont devoir rentrer chez eux incessamment. De plus, renseigne-elle, l’état de santé des malades hospitalisés est stable.

À ce jour, le Sénégal compte 1115 cas répertoriés positifs. Ils sont 368 personnes guéries, 9 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 737 patients suivis dans les hôpitaux.

Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a exhorté les populations de respecter les mesures barrières.