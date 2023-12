Coups d’État en Afrique : des chiffres alarmants

L’Afrique a battu le record des coups d’État.

Intervenant lors d’un panel portant sur « Démocratie attaquée : la ceinture des coups d’État et les répercussions sur les pays voisins », organisé au deuxième jour du Sommet Renewpac, réunissant les libéraux d’Europe, d’Afrique et des Caraïbes, le secrétaire général du mouvement populaire marocain, Mohamed Ouzzine, a révélé que « sur les 486 coups d’État réussis ou ratés dans le monde depuis 1950, 214 ont eu lieu en Afrique ».

« Ce qui est choquant, relève le coprésident du Renewpac, repris par Le Soleil, sur 54 pays africains, les 45 ont subis au moins une tentative de coup d’État depuis 1950. »

Pour étayer ses propos, il a dénombré 36 coups d’État réussis, soit dans les 2/3 des pays du continent africain.

Il poursuit : « Ce n’est pas un hasard que le continent africain détient le record mondial des coups d’État » avant d’expliquer que les putschs « sont de plus en plus limités aux pays les plus pauvres du monde. »

Le Soudan, avec 17 tentatives dont six réussies, est le pays qui a connu le plus de putschs militaires.

Parmi les causes, le panéliste a énuméré le refus d’accepter la défaite électorale, la manipulation des Constitutions, la révision anticonstitutionnelle, la corruption, etc.