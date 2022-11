Coupe du monde 2022 : Pas le brassard aux couleurs LGBT

Depuis plusieurs semaines, la FIFA avait expliqué qu’elle refuserait de voir des joueurs porter le brassard aux couleurs du drapeau LGBT. Parmi elles, l’Angleterre, les Pays-Bas ou encore l’Allemagne avaient pourtant indiqué vouloir le porter. Hier, l’organisation régissant le football mondial a indiqué qu’elle allait prendre des sanctions si jamais les joueurs allaient contre cette règle. Une décision qui a finalement fait plier les différentes sélections, qui vont donc se ranger derrière la décision de la FIFA.

“Nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis ou même contraints de quitter le terrain de jeu”, a indiqué le communiqué des sélections, expliquant qu’elles étaient prêtes à “payer des amendes qui s’appliqueraient normalement aux infractions au règlement du kit”. Le fameux “OneLove” ne sera donc pas arboré, ce qui était le cas lors des derniers matchs amicaux de l’Angleterre par exemple.

Interrogé encore une fois sur ce thème à la veille de France-Australie, Hugo Lloris a été droit dans ses bottes, le capitaine des Bleus n’ayant nullement l’intention de défier la FIFA et le Qatar, quelle que soit sa position sur ce sujet. En conférence de presse, le gardien de but tricolore, et coéquipier de Kane chez les Spurs, a assumé, avant que finalement les pays européens décident d’imiter la France et de renoncer à ce brassard.

« Sur le sujet, bien sûr, j’ai mon opinion personnelle. Et ça rejoint un petit peu celle du président Noël Le Graët. Lorsqu’on est en France, lorsqu’on accueille des étrangers, on a souvent l’envie qu’ils se prêtent à nos règles, qu’ils respectent notre culture, et j’en ferai de même quand j’irai au Qatar, tout simplement » , a notamment déclaré le capitaine des Bleus en conférence de presse.