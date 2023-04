Coupe du monde 2022 au Qatar : Un ancien conseiller de Sarkozy suspecté devant les tribunaux

La communication de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy fait partie de la justice française.

L’enquête de la justice française sur les conditions d’attribution de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar suscite d’autres soupçons sur les liens privilégiés entretenus entre le candidat, puis président de la République, Nicolas Sarkozy et l’émirat.

Des liens illustrés notamment par le rachat du Paris Saint-Germain, en 2011, par le fonds Qatar Sports Investments, et par l’hypothèse d’un pacte corruptif scellé, le 23 novembre 2010, entre Nicolas Sarkozy et l’ex-président de l’Union des associations européennes de football Michel Platini et l’actuel émir du Qatar, Tamim Al Thani.

Selon le monde.fr, le Parquet national financier (PNF) a ouvert une information judiciaire, en 2019, pour « corruption » et « blanchiment » sur ce volet.

Mais un possible nouvel acteur-clé du dossier intéresse le juge d’instruction Serge Tournaire, chargé du « Qatargate » : le publicitaire François de La Brosse, 72 ans, fondateur et gérant de l’agence de communication ZNZ, prestataire de M. Sarkozy durant sa campagne de 2007, et conseiller du chef de l’Etat jusqu’en 2009. Lui aussi est soupçonné d’avoir bénéficié des liens privilégiés entre l’ancien président de la République et l’émirat du Qatar.