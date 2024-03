Coupe d’Afrique des nations : Kalidou Koulibaly, avocat de la compétition

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, est un ardent défenseur de la CAN. Le défenseur sénégalais a dit tout le bien qu’il pense de la compétition. « Jouer pour la gloire sur notre continent, constitue une fierté. C’est certainement le cas pour Naples que Victor Osimhen soit Ballon d’or africain.

Personne ne m’enlèvera la joie de représenter mon pays et de lutter pour la Coupe d’Afrique », clame le joueur d’Al Hilal (Arabie saoudite) dans un entretien avec AS, repris par Record.

Koulibaly d’ajouter : « On ne peut pas minimiser ce que représente ce tournoi. De plus, son niveau technique augmente beaucoup et il y a de plus en plus de joueurs africains dans l’élite.»