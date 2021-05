Côte d’Ivoire: les avocats de Guillaume Soro dénoncent un «simulacre de procès»

Un nouveau procès contre Guillaume Soro s’ouvre aujourd’hui en Côte d’Ivoire. Cette fois, l’ancien président de l’Assemblée nationale, qui a été condamné l’an dernier à 20 ans de prison pour blanchiment et recel de détournements de deniers publics, est poursuivi, en son absence et avec 19 de ses proches, pour complot contre la sûreté de l’État, participation à une bande armée, et détention illégale d’armes.

L’affaire commence le 23 décembre 2019, lorsque Guillaume Soro à bord d’un jet privé s’apprêtant a atterrir à Abidjan, fait soudainement dérouter l’appareil vers le Ghana, par crainte d’être arrêté à sa descente d’avion. Quelques instants plus tard, la police déferle sur le siège de son mouvement, GPS, et arrête une quinzaine de personnes dont l’ancien ministre Alain Lobognon en train de donner une conférence de presse. Quelques jours plus tard, le procureur Richard Adou s’explique : Guillaume Soro et certains de ses proches sont suspectés de fomenter une insurrection.

Au cœur du dossier de l’accusation, on retrouve un enregistrement audio de sept minutes dévoilé par le procureur. On y entend Guillaume Soro discuter avec un interlocuteur d’un projet « d’insurrection », de ses soutiens dans l’armée et parmi les anciens comzones, ou encore de projets de campagne de « communication pour discréditer le régime ». À cela s’ajoutent, selon le procureur, des armes saisies lors de l’enquête.

source rfi