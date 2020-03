Coronavirus : « Macky Sall a compris la gravité du phénomène… » (Sep/Bby)

C’est pour avoir compris la gravité du phénomène que le Président de la République, après avoir pris la décision de non-rapatriement des étudiants sénégalais de Wuhan, avait fait déclencher le processus d’alerte et de prévention avec l’activation du dispositif mis en place, lors de la survenue de la maladie d’Ebola, avant de prendre ces dernières mesures d’interdiction« .

Objectif : préserver la santé des populations

Ainsi, le Sep/Bby approuve ces décisions du Président de la République dont « le seul objectif est la préservation de la santé des populations du Sénégal et lui exprime ses vives félicitations pour tout ce qui a été fait jusqu’ici. Le Sep/Bby félicite également le Ministre de la santé et de l’action sociale ainsi que le Comité national de gestion des épidémies et tout le personnel médical sous son autorité.