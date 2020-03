Aux sportifs sénégalais vivant à l’étranger: Matar Bâ adresse un message de « solidarité » Coronavirus

Le Ministre des Sports, Matar Bâ a adressé un message aux sportifs sénégalais, vivant à l’étranger sur la propagation du COVID- 19. Vu les fragilités du monde actuel, il précise qu’ »en de pareilles circonstances, il faut resserrer les liens et faire de la solidarité active la trame de notre action quotidienne. Particulièrement à l’endroit de ceux qui, comme vous, loin de leurs familles, peuvent vivre un sentiment de solitude, voire d’impuissance« .

« C’est pourquoi, en ma qualité de Ministre des Sports et au nom du président de la République, Macky Sall. J’ai une pensée pour tous les sportifs sénégalais qui évoluent à l’étranger et qui défendent les couleurs du pays dans les différentes compétitions à travers le monde. Comme vous le constatez, le Sénégal, avec le Président Macky Sall au premier rang, est fermement debout pour contenir et vaincre la maladie », a insisté le Ministre des Sports, Matar Bâ dans un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.

Il reste d’avis que le combat est engagé partout dans le monde, pour être remporté. « Vous avez, vous aussi, un rôle majeur à jouer, en faisant preuve de responsabilité et de sérénité et en respectant scrupuleusement les mesures édictées par les services de santé et de sécurité », appelle-t-il.

Il s’agit d’un comportement citoyen que tous ensemble, au Sénégal comme à l’extérieur, devons adopter, d’abord pour notre propre protection, ensuite pour rendre sauves nos familles et toutes les composantes de la nation.

« En procédant de la sorte, vous renforcez les capacités de faire face à la pandémie du coronavirus et, en bons croyants, nous laisserons le reste entre les mains du Seigneur. Je souhaite, à toutes et à tous, une bonne continuation dans vos carrières respectives», a encouragé le Ministre.