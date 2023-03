L’affaire Ousmane Sonko VS Mame Mbaye Niang continue de crisper la vie sociale au Sénégal. Alors que c’est une banale affaire de diffamation qui devait opposer le leader de l’opposition au ministre du Tourisme, le dossier est en train de prendre des tournures de véritable “affaire d’État.” Et la police sénégalaise, sous les ordres de Macky Sall, a décidé de mater et d’humilier Ousmane Sonko comme tous ses partisans ou présumés tels.

La forces de défenses et de sécurité ont-elles décidé d’installer un climat de terreur au Sénégal? La réponse semble bien être que oui. Au vu des derniers événements qui se passent au pays de la téranga, même si rien ne permet de dire qu’un blanc seing, dconsistant à brutaliser les opposants et leurs supposés soutiens, a été donné aux forces de police et de gendarmerie, les actes que posent ces fonctionnaires ont de quoi conforter ces thèses. Alors que le monde n’a pas encore fini d’épiloguer sur les conséquences des violences exercées sur Ousmane Sonko le 16 février dernier et que la brutalité policière, exercée ce matin, pour conduire manu militari un justifiable devant le tribunal correctionnel n’a pas fini de choquer les Sénégalais, voilà que c’est Pierre Goudiaby Atépa, le célèbre architecte et soutien de la première heure du leader de Pastef qui fait les frais de la violence des policiers de Macky Sall.

Ce matin, alors que rien ne le justifiait et qu’aucun manifestant n’était dans le domicile privé de l’architecte, des policiers y ont largué grenades lacrymogène. Et ces détonations comme le gaz axyphixant qui s’en est dégagé ont empesté pendant des heures dans la maison et intoxiqué tout le monde. Le patriarche, son personnel comme ses petits-enfants dont certains ne sont tout juste âgés que de 5 ans. Située sur la Corniche Ouest, le domicile privé de Pierre Goudiaby Atépa n’a rien à voir avec une quelconque activité politique. Et, l’homme, aujourd’hui, président du Club des Investisseur Sénégalais, est, depuis 2019 et l’élimination de sa liste à la présidentielle, retourné à ses affaires. Âgé de 75 ans, Pierre Goudiaby Atépa est l’un des hommes d’affaires les plus influents d’Afrique. Après avoir dirigé la Bourse des Valeurs immobilière, il s’occupe aujourd’hui de son cabinet d’architecture à Dakar et gère des chantiers à travers le monde.