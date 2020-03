Coronavirus – Centre national de transfusion sanguine: Les donneurs de sang désertent les lieux

Les quatre (4) cas confirmés de coronavirus au Sénégal n’ont pas été sans conséquence au Centre national de transfusion sanguine (Cnts). Pour cause, un déficit de 25% a été enregistré sur la période du 15 février au 10 mars, selon le Directeur du Cnts. «Nous avons constaté que depuis la communication qui est faite pour éviter les attroupements, on a une réduction importante du nombre de donneur de sang.





D’ailleurs les collectes que nous devrions faire le 8 mars dernier, ont été annulées. Quand on fait la comparaison sur ce que nous attendions en termes de don de sang et ce que nous avons obtenu, il y a eu moins de 25%. Et c’est sur la période du 15 février au 10 mars», a déclaré Pr. Saliou Diop.

Ce dernier qui s’exprimait, hier, en prélude du 10e congrès de la Société africaine de transfusion sanguine (Sats), a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour que les collectes se fassent sans aucun risque de contamination. « Nous avons fait attention à ce que les lieux de collecte soient des lieux très aériens, que ça ne soit pas dans des lieux très confinés. Également des mesures d’hygiène ont été mises en place, des médecins veillent à cela. De ce fait, il n’y a pas de raison de reporter ou d’annuler les collectes. Parce que ça aggrave le déficit de sang», martèle-t-il.