Coronavirus au Sénégal : 13 nouveaux cas positifs

Encore 13 nouveaux cas positifs au Covid-19 au Sénégal ! Ceci, sur 173 tests effectués. C’est le bilan résultats des examens virologiques de ce samedi 11 avril déclarés par le ministre la Santé et de l’Action sociale, lors du point de la situation du jour sur le coronavirus.



Abdoulaye Diouf Sarr d’indiquer qu’il s’agit de 12 cas contacts suivis par les services dudit ministère et d’un (1) issu de la transmission communautaire.

La bonne nouvelle est l’augmentation du nombre de guéris. En fait, 15 cas patients hospitalisés ont été contrôles négatifs et sont donc déclarés guéris, selon le ministre. Ils vont sortir de l’hôpital dans la journée.

Il s’y ajoute que l’état de santé des malades hospitalisés est stable.

Au total, 278 cas ont été testés positifs, à ce jour au Sénégal. Il s’agit de 152 guéris, 2 décès, 1 évacué et encore 123 patients sous traitement.

Comme toujours, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a exhorté la population « au respect scrupuleux des mesures de protection individuelle et collective ».