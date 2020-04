FORCE COVID-19 : 458 DONATEURS CASQUENT PRÈS DE 30 MILLIARDS

Le moins que l’on puisse dire est que les Sénégalais adhèrent massivement à l’appel du président de la République, Macky Sall, relatif à une contribution nationale au fonds « Force Covid-19 » destiné à la lutte contre la pandémie du Coronavirus. À ce jour, rapporte Le Soleil, 458 donateurs ont contribué à hauteur de 29,627 milliards francs CFA.

Parmi eux, 372 ont contribué directement auprès des services du ministère des Finances et du Budget dirigé par Abdoulaye Daouda Diallo. Le reste est passé par celui de la Santé et de l’Action sociale qui a reversé les contributions aux finances. Les donateurs ont contribué, au niveau national, à hauteur de plus de 14 milliards francs CFA.