Coronavirus : 144 touristes français et belges testés négatifs au Cap-Skirring

Un vol, avec à son bord plus de 144 touristes (français et belges), a atterri, hier mercredi, vers 13h, à l’aéroport de Cap-Skirring, dans la région de Ziguinchor, en provenance de Paris.

Selon L’Observateur, ces touristes ont été contrôlés et aucun d’entre eux n’a été contrôlé positif. Ils ont été tous testés négatifs, selon le médecin-chef du district sanitaire d’Oussouye, Dr Gabriel Senghor.