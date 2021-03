Convoqué par la Section des recherches ce vendredi à 15h, le Capitaine Touré réagit

Le capitaine Oumar Touré, en charge de l’affaire Sonko – Adji Sarr, n’a pas encore reçu de réponse par rapport à sa démission de la gendarmerie. Mais, par contre, la Section des Recherches dont il faisait partie l’a convoqué ce vendredi 12 mars, à 15 heures. Une convocation qu’il déférera, comme il l’a annoncé.

«Mes très chers compatriotes Sénégalais je vous informe que je me mettrai à la disposition de ma hiérarchie ce vendredi à 15h 00 minute.

Encore une fois, je tiens à préciser que je suis en très bonne santé et responsable de mes actes. Si quelque chose m’arrive ou qu’on vous fasse croire autre chose dites vous que cela vise uniquement à me discréditer. Le vrai malade de ce monde est celui qui transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité pour un intérêt personnel au prix de persécuter d’honnêtes citoyens», dit-il.

D’après les informations du journal EnQuête, la procédure veut qu’après 6 jours d’absence non justifiée d’un gendarme, qu’il soit arrêté, à moins de regagner son poste. Le journal ajoute que dans la gendarmerie, il faut dix (10) ans de service, pour pouvoir démissionner.