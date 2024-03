La Convergence des forces républicaines rejoint la coalition Diomaye Président

La Convergence des forces républicaines (CFR) rejoint la coalition DiomayePresident. Babacar Lo Ndiaye et Cie travaillent pour ” élire Bassirou Diomaye Faye pour un changement définitif”.

Ingénieur planificateur, le président de la CFR, membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR) a décidé de ne pas soutenir le candidat Amadou Ba. Ceci, dit-il, pour des raisons d’intérêt général liées à la marche de la nation.

“Pendant 15 années de compagnonnage et de militantisme dévoué et membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR), j’ai été honoré d’accompagner le président Macky Sall dans ses fonctions à la magistrature suprême“, précise-t-il.

Toutefois, “au terme de concertations engagées d’une part avec les militantes et militants de la CFR et d’autre part, avec les candidats en lice, nous avons décidé de soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye pour un Sénégal prospère, un Sénégal où les jeunes auront envie de rester et de travailler pour le développement de leur pays, un Sénégal où les Sénégalais se sentiront concernés par la gestion de leurs ressources naturelles“.