Que contient la plainte déposée par un policier et qu’a dit Ousmane Sonko ? (Document + vidéo)

Lors d’un point de presse tenu il y a un peu plus de deux semaines, évoquant, à cette occasion, le renvoie de son dossier qui l’oppose à Adji Sarr devant la chambre criminel, Ousmane Sonko avait cité un certain Napel informant que c’est ce dernier qui fait fuiter les informations depuis le bureau du doyen des juges.

Pour laver son honneur, le Policier Frédéric Napel, comme c’est de lui qu’il s’agit a porté plainte contre Ousmane Sonko pour ces quatre chefs d’accusation : « mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à son intégrité, appel au meurtre, fausse accusation et diffamation »

« Je viens auprès de votre haute bienveillance ester en jugement contre Ousmane SONKO pour, mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à mon intégrité, appel au meurtre, fausses accusation et diffamation », a bien écrit le Policier Napal dans sa plainte.

Monsieur Napel, ne manquera pas de rappeler les circonstances dans lesquelles son nom était lié à de tels faits. « En effet, faisant sa déclaration de presse le jeudi 19 janvier 2023, Ousmane SONKO s’est attaqué directement à moi. Soutenant que je suis un criminel capable de tuer pour un rien, avant de me coller l’étiquette de comploteur contre sa personne car étant celui qui a contraint et obligé le doyen des juges, Maham DIALLO, à l’envoyer devant la chambre criminelle », s’est indigné le policier dans les paragraphes de sa plaine.

« Et pour terminer à me qualifier de taupe, de traître de la nation, car ayant transmis des informations classées confidentielles et hautement sensibles à ses amis et militants Qui sont-ils et par quels moyens ou quels supports ai je utilisés pour transmettre ces informations à ces derniers ? », s’est posé le limier.

Monsieur Napel fait savoir, en outre, être victime de menaces de morts et d’intimidation « juste après ce discours incendiaire » à son égard. « Les inconditionnels souteneurs ont envahi les réseaux sociaux et téléphoniques menaçant de mettre fin à ma vie et aussi à celle de tout membre de ma famille », dira le Napel pour étayer ses allégation avant donner dans sa plainte quelques numéros pour aider les enquêteur de la cybercriminalité saisi sous le numéro 228/DSC/AR. Monsieur Napel, a aussi joint à sa plainte une clé USB de la déclaration de presse de Ousmane SONKO du 19-01-2023

La plainte adressée à Sonko