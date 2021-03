Le King Fahd Palace, un des fleurons de l’hôtellerie sénégalaise, est à fond de cale.

Frappé par le Covid, l’état de ses réservations affiche un taux d’occupation catastrophique de 5%.

«Actuellement, on ouvre un hôtel pour 5% d’occupation contre 70% en temps normal», relève le directeur de l’hôtel Pierre Mbow, dans Rewmi Quotidien.

«L’hôtel King Fahd Palace, c’est 378 chambres et c’est occupé parfois en double. Mais, on a actuellement seulement 20 clients alors qu’on recevait 500 à 700 clients.»

Et le King Fahd Palace, ce n’est pas seulement ses chambres et ses suites, c’est aussi ses bureaux et salles de réunion qui ne sont plus occupés ce moment-ci.

“En effet, le King Fahd Palace hôtel a mis au chômage 76 membres de son personnel, sur un total de 370», nous souffle Pierre Mbow.

Qui martèle : «Nous avons payé tous les droits au personnel licencié et cela nous a coûté des centaines de millions Fcfa».