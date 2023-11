La région de Kaffrine va bénéficier d’un programme d’investissement prioritaire d’un montant de 700 milliards de francs CFA sur la période 2024-2026, a annoncé, jeudi, le président de la République, Macky SALL. Il a fait cette annonce à la fin d’un Conseil présidentiel consacré au développement de la région de Kaffrine. Au sortir de cette rencontre, voilà le discours qu’il a tenu pour que ses engagement soient tenus. “Je voudrais au terme de nos échanges, adresser mes chaleureuses félicitations aux différents participants pour leurs contributions pertinentes à la qualité de nos travaux. J’ai senti, à travers vos interventions respectives, un engagement déterminé et un élan collectif axé autour du développement intégral de la région de Kaffrine et de la consolidation du bien-être de ses populations. Au total, ce Conseil présidentiel territorialisé, nous a conforté dans les choix d’investissement de 2015. Il a précisé l’exacte mesure des défis infrastructurels, économiques et sociaux à relever ensemble.

Dès lors, nous devons franchir un nouveau cap pour accélérer la matérialisation des solutions préconisées afin d’asseoir la marche résolue de la région de Kaffrine vers l’émergence. Le programme triennal (2024-2026) d’investissements proposé pour la région, reflète bien les priorités partagées. Je me réjouis de constater que tous les secteurs de la vie économique et sociale, ont été bien pris en compte.

C’est ainsi que je valide le programme d’investissements prioritaires décliné par le Gouvernement, estimé à 700 milliards de FCFA. Dans ce sens, Je demande au Gouvernement de mobiliser les ressources nécessaires pour des actions rapides et coordonnées à partir des différents projets de l’Etat (notamment le PUD, le PUMA et PROMOVILLES). J’ordonne aux Ministres concernés de tenir dans les meilleurs délais, un CRD Spécial sur les questions essentielles liées à l’électricité, à l’eau (forages, châteaux d’eau et branchement sociaux), à l’assainissement (eaux usées et eaux pluviales, à la couverture téléphonique, et aux plans d’directeurs d’urbanisme des communes”.

De ce fait, “il faut intensifier les actions du programme d’urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), du programme d’urgence de Développement Communautaire (PUDC), du programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES et du PROMOVILLES et du PACASEN Urbain et rural; programme qui doivent faire des départements de Kaffrine, Malem Hodar, Birkilane et Koungeul, des zones prioritaires d’intervention.

Poursuivre la construction d’écoles, de lycées, de collèges modernes et de centres de formations professionnelle dans chaque département en cohérence avec l”implantation du campus de Kaffrine de l’Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima NIASS (USSEIN), Résorber le déficit d’enseignants dans les cycles élémentaires et moyen et accompagner les Daaras établis dans la région.

Développer les potentielles de l’hôpital régional de référence Thierno Birahim NDAO de Kaffrine et renforcer (en réhabilitions/construction de bâtiments, équipement, personnels et ambulances), les centres, postes et cases de santé établis dans chaque département; accélérer le désenclavement de la région par la construction/réhabilitation d’ouvrages essentiels tels que le pont reliant Kathiote à Kakatel (ouvrage qui dessert les villages de Taïba, Mouy, Keur Demba, Ndiaye Counda, Santhi Mandakh 1 et 2? Tawa, Ndem et Médina et Médina

Ndioudène), ainsi que le pont reliant Mabo à Ndiao Bambaly; programmer la construction des axes Koungheul- Ribot Escale, Birkilane -Touba Mbella, Malem Hodar- Guaint Pathé, Dianké Souff, Ndioum Guaint et des pistes Mbaye Mbaye Maka Yop, Missira-Dimiskha-Keur Malick Mariame frontière Gambie; examiner les voies et moyens de construire des gares de gros porteurs adéquats à Koungheul et Missira; optimiser les impacts pour la région de la réhabilitation de la line de chemins de fer Dakar Tambacounda.

Améliorer le maillage sécuritaire de la région avec la région avec la réalisation du Camp militaire d’instruction de Koungheul et la montée en puissance de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des Eaux et Forets, des Douanes.

Je demande, ainsi, au Premier Ministre de veiller, dans chaque ministère, à la mise en œuvre et au suivi de cette feuille de route avec le déploiement des différents projets et programmes sectoriels.

Pour conclure, je voudrais féliciter le Premier Ministre et tout le Gouvernement, les autorités administratives de la région, le Gouverneur, les préfets, sous-préfets, les services régionaux qui ont travaillé pour la réussite de ce conseil.

J’associe à ses félicitations et remerciements tous les élus de la région, les députés, les Hauts conseillers, les Présidents de conseil départemental, les maires, les acteurs du secteur privé, les représentants des organisations de la société civile, les chefs et guides religieux, les femmes, les jeunes et toutes les populations de la région.

C’est sur ces mots que je déclare clos le Conseil présidentiel territorialisé consacré au Plan d’investissements prioritaires 2024 – 2026 de la région de Kaffrine“.

Je vous remercie de votre aimable attention.