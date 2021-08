Conjonctivite et Covid-19 : Les éclairages de l’ophtalmologue Papa Mamadou Ndiaye d’Abass Ndao

Egalement président de la Société sénégalaise d’ophtalmologie, il a déclaré que la première chose qu’il faudrait d’abord comprendre, c’est que le coronavirus a effectivement des corrélations avec l’œil. «Parce que l’œil est le miroir de l’organisme et on a précisé que depuis le départ, le virus est présent dans les larmes des sujets atteints de coronavirus, même s’ils n’ont pas de signes oculaires. Ce qui fait que l’œil est un organe de pénétration de cette maladie. Donc, ce n’est pas étonnant qu’au-delà des masques, on conseille au personnel médical et ceux qui sont dans les réanimations et qui prennent en charge ces malades, de se protéger avec des lunettes assez spéciales», renseigne le Dr Ndiaye.

Le spécialiste ajoute que l’autre particularité avec cette maladie «est que quand on est atteint de coronavirus, il peut y avoir au départ des signes oculaires».

«Les patients qui sont atteints de coronavirus peuvent développer un certain nombre de signes que les ophtalmologistes peuvent reconnaître. Il peut s’agir de rougeur. Ces patients peuvent se plaindre d’une impression des yeux qui sont secs. Ils peuvent avoir des tuméfactions au niveau des yeux et, quelquefois, on trouve des lésions qui sont beaucoup plus évoluées, par exemple au niveau de ce qu’on appelle l’UV ou la rétine de ces patients», signale-t-il.