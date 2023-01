Conférence de presse: Me El Hadji Diouf s’attaque encore à Ousmane Sonko

En conférence de presse organisée hier au Café de Rome, Me El Hadji Diouf, avocat de la masseuse Adji Sarr et par ailleurs président du parti du travail et du peuple PTP, s’était encore attaqué au leader du Pastef Ousmane Sonko et ce, suite à la sortie de ce dernier sur le dossier qui l’oppose à la cliente de l’avocat.

En effet, l’homme politique qui a tenu dès l’entame de son propos à éclaircir qu’il répondait à Ousmane Sonko en tant que leader du parti PTP n’a pas raté l’occasion de tirer sur celui qu’il considère comme l’homme politique le plus sanguinaire de notre pays.

Mieux, Me El Hadji Diouf se dit plus digne d’appartenir à la casamançais que Ousmane Sonko qui, dit-il, n’a fait que dévoiler des secrets professionnels qui lui ont valu sa radiation de la fonction publique et à insulter des ministres et des autorités, vu qu’il est élu citoyen d’honneur à Koubalan, un village e la Casamance. Le patron du parti PTP ajoute que Ousmane Sonko est un vendeur d’illusion qui passe tout son temps à se dédire et en veux pour preuve la déclaration faite par le leader de Pastef qui avait dans le passé dit qu’il ne parlerai pas aux médias français et qui s’est retourné pour accorder un interview à RFI et France 24 dont, poursuit l’avocat politicien, il est devenu un esclave.

Abordant les attaques du patron de Pastef contre certains magistrats de la justice sénégalaise dont il traite de partisane, Me El Hadji Diouf a révélé qu’Ousmane verse dans la manipulation car il ne peut pas après avoir récusé celle ci revenir porter plainte auprès d’elle.

Source: Kewoulo