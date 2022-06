Condamné à 10 ans de prison ferme : Alassane Diallo avait violé et engrossé sa propre fille

Le berger, Alassane Diallo âgé de 51 ans, marié à une épouse et père de 6 enfants, passera les 10 prochaines années à la prison de Tambacounda. Après que son épouse l’a privé de relations sexuelles, le berger n’a rien trouvé de mieux à faire que de transformer sa propre fille H. D âgée de 16 ans en objet sexuel avant de l’engrosser. Reconnu coupable des chefs de viol et de pédophilie commis par ascendant, la chambre criminelle de Tamba l’a condamné, ce jeudi 16 juin, à 10 ans de réclusion criminelle.

De guerre lasse, elle était allée jusqu’à l’étrangler et c’est à ce moment que sa fille lui a révélé que son propre père était l’auteur de cette grossesse. Elle ajoutait que son époux n’avait rien trouvé d’autre que d’envoyer la fille le lendemain chez ses parents à Dodo. Poursuivant, elle affirmait qu’elle avait porté plainte par ce que son mari avait refusé de faire revenir leur fille H. Diallo qui avait accouché entre-temps, et cela malgré une rencontre devant le maire de la commune de Moudéry et de son adjoint.