Commune de Mbolo Birane: La population de Bocké Yalalbé soulagée

C’est un ouf de soulagement qui est ressenti par la population de Bocké Yalalbé plus connu sous le nom de Pouté, village situé dans la commune de Mbolo Birane. A soixante cinq kilomètres de la route nationale numéro deux, ce bourgade ne disposait pas d’appareil échographique pour les visites prénatales.

Dans ce village qui se situe dans la commune de Mbolo Birane, plus précisément dans le Diérry, a un poste de santé et une maternité qui sont gérés par un infirmier chef de poste et une sage femme. Cependant, il faut faire remarquer que ce poste de santé couvre la majeure partie des hameaux du haut Diérry.

Dans ce sens, pour bénéficier d’une échographie dans le cadre des visites prénatales, les femmes étaient obligées de faire des kilomètres pour se rendre au district sanitaire de Pété qui en dispose une. C’est un vrai parcours de combattant pour les bonnes femmes qui viennent du Haut Diérry.

Cependant, ce samedi 15 juillet 2023, Monsieur Mamadou MBAYE maire de la commune de Mbolo Birane a doté cette bourgade d’un appareil d’échographie d’une valeur de cinq millions de nos francs pour soulager la population de sa commune qui faisait des kilomètres pour en bénéficier.

C’est un ouf de soulagement qui se lit sur tous les visages de cette population qui faisait plusieurs kilomètres pour se rendre à Pété. C’est une grosse épine que monsieur le maire Mamadou MBAYE a ôté du pieds de ses administrés.

Pour cet appareil nécessaire dans le processus des visites pénales tant convoité par la population de Bocké Yalalbé, elle remercie vivement le conseil municipal de Mbolo Birane avec au sommet monsieur Mamadou MBAYE et ses collaborateurs.

Dans ce sens, un des conseillers municipaux habitant cette localité Amadou Saikou BA, de dire que “le poste de santé du village de Bocké Yalalbé bénéficie chaque année d’une dotation en médicament d’une valeur d’un million de nos francs. Et de ce fait, nous remercions vivement monsieur le maire de la commune de Mbolo Birane Mamadou MBAYE”.