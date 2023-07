Contribution : Comment Juan Branco est devenu le porte-voix d’Ousmane Sonko

Le choix de « l’ange noir de Saint-Germain-des-Prés », visé au Sénégal par un mandat d’arrêt international, s’inscrit dans la stratégie de l’opposant sénégalais pour séduire la gauche française. Et brouiller son image d’ultra-conservateur sur la scène internationale.

Il n’est que l’un des nombreux avocats de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, mais c’est sans aucun doute le plus bruyant. Juan Branco, ex-conseil de Julian Assange et de Jean-Luc Mélenchon, a comme à son habitude sorti l’artillerie lourde pour tenter de discréditer le pouvoir au Sénégal et polir l’image de Sonko, leader homophobe et pro peine du mort de son parti le Pastef, actuellement en résidence surveillée à Dakar. Juan Branco, qui porte fièrement son pompeux surnom « d’ange noir de Saint-Germain-des-Prés » (un sobriquet popularisé par l’hebdomadaire Paris-Match), a déposé le mois dernier une plainte pour « crimes contre l’humanité » visant les autorités sénégalaises devant la Cour pénale internationale.

Reprenant la comptabilité du Pastef, l’avocat accuse les forces de sécurité à Dakar d’avoir assassiné une soixantaine de personnes lors des émeutes de mars 2021 et du printemps dernier, liées aux turpitudes judiciaires de Sonko, finalement condamné à deux ans de prison pour « corruption de la jeunesse » alors qu’il était initialement poursuivi dans une affaire de viols répétés commis sous la menace d’une arme. En guise de réponse, le Sénégal a de son côté lancé un mandat d’arrêt international visant Juan Branco. Tandis que le Quai d’Orsay, qui reproche à l’avocat d’avoir jeté en pâture les noms, adresses et numéros de téléphone de plusieurs fonctionnaires français accusés de complicité de ces supposés « crimes contre l’humanité », a de son côté effectué à Paris un signalement auprès des autorités judiciaires.

« Le choix de Branco s’inscrit dans la stratégie du Pastef de pénétrer et séduire les cercles de gauche en France, où il bénéficie du soutien inconditionnel de la France Insoumise », analyse un haut cadre des renseignements sénégalais. « Ousmane Sonko espère également profiter de son image d’ancien conseil de Julian Assange », le célèbre journaliste toujours détenu au Royaume-Uni et menacé d’extradition aux Etats-Unis, ajoute-il. Ephémère candidat de la FI aux législatives de 2017 où il avait été parachuté sans succès dans la bouillante circonscription de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Juan Branco a également bénéficié des puissants réseaux de la diaspora sénégalaise en France, largement acquise à Sonko. A l’instar du député Alioune Sall, représentant du Sénégal en Europe de l’Ouest et coordinateur du Pastef à Paris.

Au Sénégal, où il a été décrété « persona non grata » et expulsé dès son arrivée à l’aéroport à la fin mars 2023, quelques heures avant le verdict du procès d’Ousmane Sonko, Juan Branco a appliqué les mêmes méthodes douteuses éprouvées en France. Après avoir révélé publiquement l’homosexualité de l’actuel ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal, ou défendu bec et ongle la divulgation de la « sexe tape » de l’ancien candidat à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, il n’avait pas hésité à relayer fin avril, sur son compte Facebook, des rumeurs graveleuses de supposées vidéos aussi fausses que compromettantes visant l’épouse de Macky Sall, Marième Faye Sall.