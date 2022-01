Ce samedi 22 janvier 2022, la commune de Dabia Odedji a été le théâtre d’une scène digne d’un film hollywoodien. Avec son pistolet, le maire sortant Yaya Abdoul Kane s’en est pris à des jeunes qui réclamaient leur carte électeur.

La tension couve dans la commune de Dabia Odedji située dans le département de Matam. À quelques heures du démarrage des élections locales, le maire sortant Yaya Abdoul Kane s’est donné en spectacle non loin de sa mairie. Comme dans un film, le maire est sorti de sa voiture, arme à feu à la main pour faire face à un groupe de jeunes qui manifestaient contre la rétention de leurs cartes d’électeurs. Plus de peur que de mal car l’inévitable aurait pu se produire. Aucun dégât matériel, ni victime n’a été constaté.

La vidéo du maire qui sort de sa voiture en dégainant son arme est largement relayée sur les réseaux sociaux et suscite beaucoup d’indignations et de commentaires.

Dans le camp du maire sortant Yaya Abdoul Kane, le candidat investi par la coalition Benno Bokk Yakaar était dans une position de légitime défense car les jeunes ont voulu attaquer sa voiture. Ces arguments sont balayés par son principal rival, El Hadji Thimbo qui dirige une liste parallèle avec la coalition Union Citoyenne Bunt bi.

De son côté, M. Thimbo, déplore l’acte posé par l’édile de la commune Yaya Abdoul Kane et nie toute attaque des jeunes contre le véhicule du maire comme l’atteste l’autre camp. Selon El Hadji Thimbo, cette situation montre que «la commune de Dabia a vomi le maire Yaya Abdoul Kane et plus encore son mentor Farba Ngom». Comme un peu partout dans le pays, les enjeux sont très grands pour les différents listes qui s’affrontent dans cette élection. Dans plusieurs communes du département de Matam des voix s’élèvent pour s’alarmer de la rétention des cartes d’électeurs afin de remplir leur devoir citoyen.